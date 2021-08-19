Добровольцы против огня. Как работает первый в Якутии общественный штаб по тушению пожаров

Якутия в этом году столкнулась с гигантскими по масштабам пожарами. Пройденная огнем площадь, по данным Рослесхоза, уже превысила 7 млн га — это в полтора раза больше всей Московской области. С огнем в республике борются специалисты резерва федеральной Авиалесоохраны, МЧС России и Минобороны. На защиту лесов вышли и сами жители региона — в июле первые группы добровольцев на собственном транспорте выдвинулись из Якутска в соседние районы, чтобы тушить огонь

Число желающих помочь бороться со стихией растет так активно, что в Якутске создали общественный добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Сейчас он располагается во Дворце спорта "50 лет Победы" в центре города. Переехать в это здание пришлось, потому что прежний штаб уже не вмещал ни всех желающих, ни экипировку и продукты для отправки в пострадавшие районы. Мы побывали в штабе и узнали, как он работает и как жители Якутии сплотились для борьбы с огнем. Не упасть в обморок В большом спортзале на первом этаже кипит работа. Для удобства все поделено на сектора — зона для инструктажа, для регистрации, склад. Большую часть помещения занимает своеобразное хранилище, где стоят ящики с продуктами, палатки, спецодежда. В центре помещения выстроились в линию столы и стулья — для регистрации добровольцев. Людей много, большинство — в камуфляже. Именно отсюда добровольцы отправляются тушить пожары. Здесь каждому из них расскажут о том, как оказывать первую помощь и соблюдать технику безопасности. Прямо сейчас в одном из углов вокруг инструктора собрались парни, все внимательно слушают. "Что делать, если кто-то при вас упал в обморок?" — спрашивает наставник. Волонтеры, подумав, начинают отвечать.

Штаб помогает экипировать добровольцев и обеспечивает их транспортом. Он действует в координации с оперативным штабом республики — так желающих направляют в районы, где помощь нужнее всего. Штаб работает чуть больше месяца — с 18 июля. "Когда начали бушевать пожары, мы захотели пойти добровольцами. Но я сомневался, правильно ли будет неподготовленным людям ехать в лес и только мешать специалистам. Поэтому связался с ГАУ "Якутлесресурс" (подведомственное учреждение регионального Минэкологии, занимающееся тушением пожаров — прим. ТАСС), где сказали, что мы можем помочь. Уже 11 июля с первой группой сам выехал в Горный район", — рассказывает сопредседатель штаба, общественник Айыл Дьулурха. Не за рублем, а ради леса Добровольцы помогают контролировать уже пройденные огнем территории и дотушивать пожары. Это безопасно, подчеркивает Дьулурха. Более того, на месте тушения волонтеры находятся под непосредственным руководством работников "Якутлесресурса", районного лесхоза, Авиалесоохраны. Основная сложность в работе — это большие расстояния. "Рубежи у нас очень длинные, людей не хватает — на 8–9 км рубежа приходится 6–10 добровольцев. Если бы нас было больше, нагрузки стало бы намного меньше", — говорит общественник.

Помимо координации работы штаб помогает добровольцам заключать договоры с ГАУ "Якутлесресурс". За участие в тушении пожаров "Якутлесресурс" выплачивает 273 рубля в час за первые три дня (не более 10 часов в сутки), а за следующие сутки — по 219 рублей за час. Но добровольцы приходят не за рублем, а чтобы спасти лес и помочь республике, подчеркивает Айыл Дьулурха. "Но мы стараемся, чтобы тем, кто приходит на длительный срок — от 5–7 дней и более, — оплачивали работу, им мы помогаем заключить договоры. Также есть услуга страхования", — поясняет он. Помочь людям и не забыть про животных Житель Якутска Дмитрий Иванов присоединился к штабу после того, как увидел объявление в соцсетях о том, что нужен транспорт. "Вклад у меня маленький — даже лопаты не держал, просто крутил баранку — отвозил добровольцев и вещи", — говорит он. С июля на своем микроавтобусе он возит добровольцев в Горный и Намский районы Якутии, выполнил уже более 10 рейсов. В село Бясь-Кюель, где огонь перекинулся на дома и хозяйственные постройки, Дмитрий перевез продукты и одежду. "Штаб занимается очень важным делом. Но хотелось бы, чтобы сбора вещей для погорельцев не было — лучше предупреждать ЧС, чем доводить до них. Получается, это происходит после того, когда что-то сгорело, когда случилось что-то плохое", — говорит Иванов. В Бясь-Кюель из Якутска отправились и зооволонтеры. Помощь в пострадавшем селе нужна не только людям, но и домашним животным. Неформальный лидер зооволонтерского движения Якутска Злата Сычева рассказала, что в село уехали 15 волонтеров на пяти машинах. Они отвезли туда антибиотики, противоожоговые средства, бинты, помогли собакам и кошкам. На лечение и передержку в Якутск забрали шесть кошек — пять взрослых животных и котенка. Все, кроме одной здоровой кошки, проходят лечение в ветеринарной клинике.

"Одна кошка, которая без ожогов, к счастью, и не пострадала — жива-здорова. Сейчас она живет у меня. Ищем хозяев или желающих взять на передержку. Главное требование — чтобы были сетки на балконах и дверях, кошка очень активная, любит прыгать и бегать", — объясняет волонтер. Хозяев кошки ищут через социальные сети. На месте пожара все еще остаются собаки. "Они остаются, к сожалению, на улице. Их немного, около шести. За ними присматривают соседи, буквально на днях волонтеры доставили в Бясь-Кюель два мешка корма для собак и кошек", — говорит Злата. Кто, если не я? Масштабы бедствия были столь велики, что дым достигал Гренландии, Аляски, Казахстана, Урала. На запах гари жаловались в регионах Сибири и Дальнего Востока. Нетрудно представить, каково тем, кто находится в самом центре происходящего. Ветеран боевых действий Михаил Данилов из Якутска рассказывает, что тушил пожары и спал в противогазе. Чтобы отправиться на помощь в горящие районы, он не без труда выбил у руководства на основной работе двухдневный отпуск. В Намский район отправился вместе с еще тремя ветеранами. "У нас есть собственная группа ветеранов боевых действий, в которой мы общаемся. И туда в воскресенье, 18 июля, бросили клич. И есть у нас, у ветеранов, такое понятие — кто, если не я? Так что в воскресенье позвонил руководству, взял отпуск на понедельник и вторник", — рассказывает Данилов. Их направили в лес, где границы огня контролировали несколько групп примерно по 30 человек. Пожар ушел под землю, поэтому работать в основном приходилось лопатой. Михаил взял на себя роль связиста между группами, так как имел рацию. Это очень пригодилось, так как понадобилась связь, чтобы сообщать о поломке тракторов. Выходные на тушении пожаров провели и специалисты Минпромгеологии Якутии. Сегодня многие работники якутских предприятий и министерств едут в районы с наиболее сложной обстановкой. Общее дело Штаб объединяет всех добровольцев вне зависимости от возраста или опыта. Главное — желание помочь. Жители Якутии и других регионов России направляют сюда пожертвования, предприятия и министерства выделяют волонтерам технику. Каждый помогает как может.