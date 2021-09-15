В Самарской области от природных пожаров пострадало более 2 тыс. га леса

САМАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Леса на площади порядка 2,1 тыс. га пострадали в результате природных пожаров в Самарской области в августе, включая крупнейшее за последние десять лет возгорание в Борском районе. Об этом ТАСС сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

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В региональном ГУ МЧС называли пожар в Борском районе крупнейшим за последние 10 лет, с ним боролись почти две недели. Общая площадь пожара составляла 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Огонь прошел через село Гвардейцы, а затем уничтожил 18 построек в еще двух селах Самарской области.

"В августе 2021 года на территории пройдены лесные пожары на общей площади 2 058 га, в том числе на землях национального парка "Бузулукский Бор" - 938,4 га; лесного фонда - 691,6 га; [землях] сельскохозяйственного назначения, на которых произрастают лесные насаждения, - 428,4 га", - отметил министр.

Для сохранения лесов в регионе проводится несколько мероприятий в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Для этого в регионе также создали программу "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы". Проект предусматривает проведение в 2022 году лесовосстановления на площади 725 га. Однако Ларионов отметил, что с учетом сложившейся обстановки этот показатель увеличится при этом точных параметров пока нет. "Объем финансирования мероприятий по лесовосстановлению определяется в соответствии с результатами инвентаризации последствий пожара. Результаты инвентаризации будут известны в октябре 2021 года", - сообщил он.

Лесовосстановление в 2021 году

По программе "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы", в 2021 году должны провести лесовосстановление на площади 720 га. "В том числе посадка леса на площади 545 га, содействие естественному лесовосстановлению - 175 га, также планируется вырастить 5,2 млн. единиц стандартного посадочного материала лесных растений, заготовить 5,3 т семян лесных растений", - сообщил Ларионов.

Сейчас показатель по лесовосстановлению выполнили полностью. Выращивание посадочного материала ожидается на уровне планового значения, заготовка семян лесных растений составила 230 кг. При этом Ларионов отметил, что основную заготовку семян дуба и сосны проведут осенью.