Иркутские власти перечислили 3,7 млн рублей пострадавшим в результате ЧП с L-410

ИРКУТСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области перечислили 3,7 млн рублей 12 пассажирам, пострадавшим в результате ЧП с самолетом L-410, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Средства в объеме 3,7 млн выделили из резервного фонда региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев сразу после ЧП", - говорится в сообщении.

Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжелое, перечислили по 500 тыс. рублей, с травмами средней степени тяжести - по 250 тыс., получившим легкие травмы - по 100 тыс. рублей. По словам министра социального развития, опеки и попечительства области Владимира Родионова, средства перечислили на банковские счета пострадавшим. При необходимости, если врачи переквалифицируют степень тяжести травм пострадавших, им произведут доплату.

Семьям четырех погибших пассажиров средства перечислят в ближайшее время.