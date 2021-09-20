На Алтае полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего по коровам

ТАСС, 20 сентября. В Республике Алтай полицейские возбудили уголовное дело после публикации видеоролика в соцсетях, на котором мужчина стрелял в пасущихся коров. Стрелявший оказался жителем Новосибирска, таким образом он пытался освободить от животных проезд по дороге. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

"В конце августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, выходя из автомобиля, стреляет по коровам, пасущимся вдоль дороги. Публикация в считанные минуты собрала десятки негативных комментариев. Полицейские установили личность мужчины, который стал героем нашумевшего ролика - им оказался ранее судимый житель Новосибирска. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что вместе с другом приехал отдыхать в Чемальский район. Подъезжая к селу Аюла, мужчины остановились на дороге в связи с тем, что на проезжей части находились коровы. Чтобы прогнать животных, выйдя из автомобиля, он произвел несколько холостых выстрелов из пистолета ПМ Р-411 в сторону стоящих на дороге животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время его товарищ снял происходящее на телефон и разместил в Instagram. В настоящее время в отношении стрелявшего составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ ("Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах"). Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

В конце августа прокуратура Республики Алтай начала проверку видеоролика. Он был обнаружен сотрудниками ведомства на личной странице одного из пользователей Instagram. На нем видно, как мужчина выходит из автомобиля и начинает стрелять по пасущимся животным из пистолета, ранив несколько из них.