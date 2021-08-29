Прокуратура начала проверку данных о мужчине, стрелявшем по пасущимся коровам на Алтае

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку видеоролика, на котором мужчина из пневматического пистолета стреляет в стадо пасущихся коров на Алтае, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Алтай в воскресенье.

Видеоролик увидели сотрудники ведомства на личной странице одного из пользователей Instagram. На нем видно, как мужчина выходит из автомобиля и начинает стрелять по пасущимся животным из пистолета, ранив несколько из них.

"Прокуратурой организована проверка по видеопубликации, размещенной в сети Instagram, из которой усматривается, как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров. Его действиям будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного и административного законодательства, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

В комментариях к видеоролику пользователи написали о том, что стреляющий мужчина - турист из соседней Новосибирской области.