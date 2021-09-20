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Стрельба в Пермском государственном университете
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Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь

Вместе с Михаилом Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных учреждений
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагедией со стрельбой в вузе. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале кабмина.

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Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что Фальков вылетает в Пермь по поручению Мишустина.

Бригада специалистов федеральных медицинских учреждений во главе с Михаилом Мурашко направляется в Пермь, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Вылетаем в Пермь с бригадой специалистов федеральных учреждений Минздрава", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава РФ, бригада специалистов включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Его личность установлена. Как сообщили в ведомстве, в результате трагедии восемь человек погибли, несколько человек пострадали. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
Стрельба в Пермском государственном университете
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