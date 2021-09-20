Родным погибших и раненым в Перми окажут любую помощь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) и сообщил, что родным погибших и раненым будет оказана любая необходимая помощь.

"Вся страна потрясена жестоким преступлением в Пермском государственном университете. Вместе с вами скорбят жители Приволжья, всей страны. Невозможно найти слова, чтобы успокоить боль родных, близких, друзей. Я искренне соболезную тем, кто потерял родного человека, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Любая необходимая помощь будет оказана родным погибших и раненым. Сегодняшняя трагедия навсегда останется тяжелой раной в наших сердцах. Ваша боль стала нашей общей болью", - приводит пресс-служба полпредства слова Комарова.

Соболезнования также выражают руководители других регионов ПФО. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что этот поступок нельзя принять или оправдать. "Соболезную родным и близким погибших. Оренбуржье скорбит вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказано в опубликованном в Instagram сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что новость о жестоком нападении на вуз с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. "Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал он.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко попросил взрослых уделять как можно больше внимания детям и подросткам, школьникам и студентам. "Родители, педагоги, психологи, тренеры, соседи, пожалуйста, будьте внимательны к состоянию представителей молодого поколения. Нельзя быть равнодушными, нельзя отгораживаться от общей проблемы и общей беды. Скорблю вместе с близкими погибших и пострадавших ребят", - приводит слова Мельниченко пресс-служба.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Как сообщили в ведомстве, в результате восемь человек погибли, более двух десятков пострадали. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.