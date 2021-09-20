Минздрав Пермского края решит вопрос о транспортировке раненых в Москву ночью

ТАСС, 20 сентября. Вопрос о транспортировке пострадавших при стрельбе в пермском университете в московские клиники, возможно, будет решаться ночью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края в понедельник.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"У нас еще борт из Москвы не прибыл, специалисты не смотрели никого, поэтому это, скорее всего, будет решаться ночью", - сообщили в Минздраве.

Там уточнили, что жертвами стрельбы стали шесть человек, 24 пострадали. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетают главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.