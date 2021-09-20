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Стрельба в Пермском государственном университете

Часть студентов расселили из общежитий на территории вуза в Перми, где произошла стрельба

Их разместили в общежития Пермского национального исследовательского политехнического университета

ТАСС, 20 сентября. Часть студентов, проживающих в общежитиях на территории университета в Перми, где произошла стрельба, расселили в другое. Об этом сообщили на официальной странице "ВКонтакте" профсоюза студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

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Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Часть студентов, проживающих в общежитиях на территории университета №2 и №8, были заселены в общежития (Пермского национального исследовательского политехнического университета) ПНИПУ. Спасибо нашим коллегам за поддержку и помощь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вернуться в общежитие в кампусе сейчас можно, но без последующего передвижения по территории.

По данным Следственного комитета СК, в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шесть человек, пострадали более двух десятков человек.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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