Фальков: большинство пострадавших при стрельбе в пермском вузе идут на поправку

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Большинство пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете идут на поправку, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совете ректоров Пермского края.

"У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку", - сказал он.

Совет ректоров был открыт минутой молчания в память о погибших. Министр отметил, что поступает много звонков и обращений от коллег, ректоров, от знакомых из разных регионов страны.

Фальков подчеркнул, что пострадавшие и их родственники благодаря усилиям в первую очередь региона и университета получат всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

"Мы договорились отдельно, что Дмитрий Георгиевич (Красильников, ректор пермского вуза - прим. ТАСС) организует при поддержке министерства образования и науки, министерства чрезвычайных ситуаций, министерства здравоохранения всю необходимую работу. <...> Мы договорились со студентами, что обязательно после выздоровления здесь в Перми встретимся, я надеюсь в другой обстановке", - отметил министр.