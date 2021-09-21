{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Пермском государственном университете
Обновлено 

Фальков: большинство пострадавших при стрельбе в пермском вузе идут на поправку

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что пострадавшие и их родственники получат всю необходимую помощь

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Большинство пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете идут на поправку, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совете ректоров Пермского края.

На эту тему
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку", - сказал он.

Совет ректоров был открыт минутой молчания в память о погибших. Министр отметил, что поступает много звонков и обращений от коллег, ректоров, от знакомых из разных регионов страны.

Фальков подчеркнул, что пострадавшие и их родственники благодаря усилиям в первую очередь региона и университета получат всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

"Мы договорились отдельно, что Дмитрий Георгиевич (Красильников, ректор пермского вуза - прим. ТАСС) организует при поддержке министерства образования и науки, министерства чрезвычайных ситуаций, министерства здравоохранения всю необходимую работу. <...> Мы договорились со студентами, что обязательно после выздоровления здесь в Перми встретимся, я надеюсь в другой обстановке", - отметил министр.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
Более 500 снарядов подняли с начала года с затопленного в Крыму теплохода "Жан Жорес"
Операция по разминированию судна продлится до 15 октября
Читать полностью