Преподаватель продолжал читать лекцию в пермском вузе после того, как началась стрельба

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Преподаватель пермского госуниверситета продолжил читать лекцию после того, как в этом же корпусе началась стрельба. Но перед этим он запер дверь, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Нам известно, что произошло самое главное - аудитория была закрыта изнутри. Но все переживают стресс о разному, некоторые люди продолжают делать рутинные дела. Возможно, это было один из способов не поддаться панике", - рассказала собеседник агентства, уточнив, что аудитория находилась корпусе, где произошла стрельба.

В пресс-службе напомнили, что выводить студентов нужно в случае пожара, но "в той ситуации, которая была вчера, - нужно было остаться на месте и закрыть дверь". При этом специалисты вуза проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.