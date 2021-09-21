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Стрельба в Пермском государственном университете

Преподаватель продолжал читать лекцию в пермском вузе после того, как началась стрельба

В университете проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя
© Максим Рожко/ТАСС

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Преподаватель пермского госуниверситета продолжил читать лекцию после того, как в этом же корпусе началась стрельба. Но перед этим он запер дверь, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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"Нам известно, что произошло самое главное - аудитория была закрыта изнутри. Но все переживают стресс о разному, некоторые люди продолжают делать рутинные дела. Возможно, это было один из способов не поддаться панике", - рассказала собеседник агентства, уточнив, что аудитория находилась корпусе, где произошла стрельба.

В пресс-службе напомнили, что выводить студентов нужно в случае пожара, но "в той ситуации, которая была вчера, - нужно было остаться на месте и закрыть дверь". При этом специалисты вуза проведут внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям преподавателя.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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