Флаг РФ приспущен над Зимним дворцом в Петербурге в связи с днем траура в Пермском крае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Государственный флаг РФ приспущен над зданием Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в связи с днем траура в Пермском крае.

Об этом сообщается на странице Государственного Эрмитажа в Instagram.

В Пермском крае 21 сентября объявлен траур в связи со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате чего шесть человек погибли и более 20 пострадали.

"Трагедия в Пермском университете. Сегодня в Пермском крае День траура. В Петербурге над Зимним дворцом приспущен Государственный флаг России", - сказано в сообщении Эрмитажа.