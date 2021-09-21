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Стрельба в Пермском государственном университете

Задержавший пермского стрелка заявил, что тот не ответил, зачем устроил стрельбу

Сотрудник ДПС Константин Калинин также рассказал, что задержанный просил снять маску из-за духоты
© МВД России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Молодой человек, устроивший стрельбу в университете в Перми, после того, как был задержан, не ответил, зачем он это сделал. Об этом на видео, опубликованном на портале "МВД медиа", сообщил обезвредивший и задержавший нападавшего сотрудник ДПС Константин Калинин.

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"После выстрела он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье, оно было зафиксировано у него на ремне, также снял патронташ и нож, все это отбросил в сторону, - сказал он. - Также я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему душно. И я спросил, как его зовут, он назвался мне".

По данным Следственного комитета (СК), в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК. По данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шестеро, пострадали более двух десятков человек.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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