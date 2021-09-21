Задержавший пермского стрелка заявил, что тот не ответил, зачем устроил стрельбу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Молодой человек, устроивший стрельбу в университете в Перми, после того, как был задержан, не ответил, зачем он это сделал. Об этом на видео, опубликованном на портале " МВД медиа ", сообщил обезвредивший и задержавший нападавшего сотрудник ДПС Константин Калинин.

"После выстрела он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье, оно было зафиксировано у него на ремне, также снял патронташ и нож, все это отбросил в сторону, - сказал он. - Также я его спросил, для чего он это сделал, он мне не ответил. Попросил снять маску, так как ему душно. И я спросил, как его зовут, он назвался мне".

По данным Следственного комитета (СК), в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК. По данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шестеро, пострадали более двух десятков человек.