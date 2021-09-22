Жителя Якутии, из-за которого загорелся лесной массив, приговорили к обязательным работам

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Местного жителя Сунтарского района Якутии приговорили к обязательным работам по делу об уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Также с него взыщут сумму ущерба в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

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Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба").

"По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Кроме того, по иску прокурора судом принято решение о взыскании с подсудимого суммы ущерба в размере 500 тыс. рублей, причиненного лесному фонду РФ в результате его преступных действий. Приговор сторонами не обжалован и вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что подсудимый в конце мая этого года находился на сенокосном угодье в местности Бэрэ на расстоянии 5 км от села Тюбяй Сунтарского района и во время работ, проявив неосторожность, допустил возгорание сухой травы от вылетавших от бензопилы искр.

Уточняется, что огонь перешел на лесной массив, далее пожар разросся и находился на расстоянии 3 км от села Шея Сунтарского района. "Данные лесные пожары создали угрозу для населенных пунктов Тюбяй и Шея, общая площадь, пройденная огнем, составила 996 га", - добавили в ведомстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь снят в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды. Власти ранее отмечали, что площадь всех природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.