Вертолет МЧС Ми-8 вылетел на поиск пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26

ТАСС, 22 сентября. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиск пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего с радаров самолета. Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости", - сказали в МЧС.

В пресс-службе правительства Хабаровского края сообщили, что вертолет вылетел в район поселка Корфовский. "Вертолет МЧС вылетел в район поселка Корфовского", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, информация о пропаже с радаров самолета Ан-26 поступила в ведомство в 11:45 мск. Самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Он выполнял технический полет, на борту было шесть членов экипажа. На его поиски вылетел вертолет Росавиации, выдвинулись спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").