МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае Ан-26

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. МЧС России увеличило группировку, задействованную в поиске самолета Ан-26, пропавшего в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"Группировка по поиску самолета усилена, спасатели ведут осмотр таежной местности. Всего задействованы более 70 спасателей, используется 20 единиц техники", - сообщили в министерстве. Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таежной и горной местностью.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. "В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком", - сказал собеседник агентства.