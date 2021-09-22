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ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае Ан-26

Задействовали более 70 спасателей и 20 единиц техники

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. МЧС России увеличило группировку, задействованную в поиске самолета Ан-26, пропавшего в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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"Группировка по поиску самолета усилена, спасатели ведут осмотр таежной местности. Всего задействованы более 70 спасателей, используется 20 единиц техники", - сообщили в министерстве. Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таежной и горной местностью.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены. "В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияХабаровский крайЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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