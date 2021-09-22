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Суд продлил домашний арест экс-главе департамента здравоохранения Орловской области

Ивана Залогина обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности

ТАСС, 22 сентября. Суд продлил домашний арест бывшему руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину по делу о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности до 19 ноября включительно, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Советского районного суда Орла.

Уголовные дела в отношении Залогина и его подчиненного по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности возбудили 20 апреля 2021 года. Суд поместил Залогина под домашний арест, ему предъявлено обвинение.

"Продлена мера пресечения [Ивану Залогину] в виде домашнего ареста до 19 ноября включительно", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии, для чего подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020 Залогин отказал компании в оказании ею услуг гемодиализа населению Орловской области.

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РоссияОрловская область
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