СК изучит порядок обеспечения безопасности в пермском вузе, где студент устроил стрельбу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи в рамках дела о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете изучат порядок обеспечения безопасности в вузе. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Глава СК дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством. Председатель СК России еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сказала она.

Петренко также сообщило, что для расследования стрельбы в Перми сформирована следственная группа из более 50 человек.

"В рамках оперативного совещания главе Следственного комитета доложили о ходе расследования и запланированных следственных действиях. В настоящее время сформирована следственная группа численностью более 50 сотрудников. В ее состав вошли наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты Главного управления криминалистики, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России", - сказала она.

Бастрыкин вместе со следователями осмотрел место преступления, где в результате стрельбы 20 сентября погибли шесть человек, 34 человека с ранениями госпитализированы. "В рамках расследования допрашиваются и опрашиваются свидетели и очевидцы, близкие, друзья, одногруппники подозреваемого и другие учащиеся университета с целью выяснения событий, предшествовавших преступлению, и причин, побудивших студента совершить убийство", - сообщила Петренко. Уже проведены обыски, изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия, изымаются записи с камер видеонаблюдения.