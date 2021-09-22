МАК сформировал комиссию по расследованию инцидента с самолетом в Хабаровском крае

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию инцидента с самолетом Ан-26, который пропал с радаров в Хабаровском крае и до сих пор не найден.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

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Об этом говорится в среду в сообщении ведомства.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 22 сентября "при облете радиотехнических средств аэродрома Хабаровск (Новый) произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-26КПА RA-26673 ЗАО "Летные проверки и системы". На борту находились шесть членов экипажа.