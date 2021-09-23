В регионах РФ за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 17 га

ТАСС, 23 сентября. Специалисты за сутки ликвидировали четыре лесных пожара в регионах РФ на площади 17 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 1 505 га, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано четыре лесных пожара на площади 17 га. На 00:00 мск 23 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 1 505 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число и площадь пожаров зафиксированы в Якутии, где действует 13 пожаров на площади 1 330 га. На Камчатке тушат пожар площадью 159 га, также возгорания зафиксированы в Хабаровском крае, Оренбургской, Курганской, Свердловской областях.

Возгорания тушат 136 человек, задействовано 34 единицы техники, три воздушных судна, еще 18 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 78 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 36 субъектах РФ.