В Якутии за сутки потушили два природных пожара на площади свыше 1,1 тыс. га

ЯКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. На территории Якутии за сутки ликвидировали два природных пожара на площади свыше 1,1 тыс. га. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"За сутки ликвидировано два [природных пожара] на общей площади 1 135 га. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - говорится в сообщении.

За сутки для мониторинга обстановки привлекалось три воздушных судна от РСЧС. "Сегодня четыре воздушных судна от РСЧС продолжат работу, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в городе Якутске", - приводятся в сообщении слова начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, на территории региона действует 17 природных пожаров на площади 281 405 га, все они находятся в зоне контроля. За сутки из-за гроз возникло 13 возгораний.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь снят в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды. Власти ранее отмечали, что площадь всех природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.