Следователи изъяли документацию по потерпевшему крушение у Хабаровска самолету Ан-26

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи изъяли документацию по потерпевшему крушение самолету Ан-26. Об этом сообщили журналистам в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", - говорится в распространенном сообщении.

Также допрошены авиатехники ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом. Изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.