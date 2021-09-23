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ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае

Следователи изъяли документацию по потерпевшему крушение у Хабаровска самолету Ан-26

Сотрудников, которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, допросили

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи изъяли документацию по потерпевшему крушение самолету Ан-26. Об этом сообщили журналистам в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", - говорится в распространенном сообщении.

Также допрошены авиатехники ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом. Изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.

Теги
РоссияХабаровский крайЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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