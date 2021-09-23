Из больницы выписали шестерых пострадавших при крушении самолета в Иркутской области

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы шестерых из 12 пассажиров, пострадавших в Иркутской области в результате крушения самолета L-410 12 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Все пациенты были осмотрены медиками. Четверых пострадавших практически сразу перевели на амбулаторное лечение. На сегодняшний день из областной больницы выписаны еще два человека. Сейчас лечение в условиях стационаров проходят шесть человек, из них пять - в Иркутской областной больнице, один в ожоговом отделении третьей городской больницы", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова.

В иркутские больницы доставляли всех 12 пострадавших пассажиров.