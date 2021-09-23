Группу из пяти человек, пропавшую в районе Байкала, начали искать с вертолета

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России привлекли к поискам группы из пяти добровольцев, которые 15 сентября ушли искать пропавшего рыбака в районе Байкала и не вышли на связь. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В помощь наземным группировкам Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в Кабанский район Бурятии направлен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. В настоящее время на реках Снежная, Селенгинка, Ара-Буректай продолжаются поиски пяти жителей населенного пункта Выдрино, ушедших 15 сентября в район, где произошло опрокидывание лодки. В ней находились три человека, и один из рыбаков не добрался до берега, он числится пропавшим без вести. Родственники организовали добровольцев на его поиски, но 20 сентября в назначенное время их группа не вышла на связь", - говорится в сообщении.

В среду спасатели на аэроглиссере обследовали участки местности в районе рек Снежная и Селенгинка, но не обнаружили там следов группы. Поиски продолжаются, спасатели пешком обходят береговую линию. Движение наземных групп затрудняет сложный рельеф, поэтому было принято решение задействовать авиацию.

Рыбак пропал 9 сентября. Во время сплава лодка, в которой были трое мужчин, перевернулась. Двоим удалось выбраться на берег, третий пропал. Несколько дней его искали спасатели, но поиски результатов не дали.