Спасатели добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

ТАСС, 23 сентября. Спасатели управления МЧС по Хабаровскому краю добрались до места падения самолета Ан-26 на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. Об этом сообщил в своем официальном Telegram -канале избранный губернатор края Михаил Дегтярев.

"Краевые спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер. Ждем подробностей от них", - написал Дегтярев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, пешеходный переход осложняется труднодоступной лесной местностью, большой высотой горы, где произошло происшествие, и ее уклоном, отсутствием транспортных путей. Ведомственные психологи готовы оказать помощь родственникам членов экипажа самолета. Информацию родственники также могут получить у сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в МЧС сообщили, что обломки самолета обнаружены с вертолета Ми-8 во время поисков. После этого наземная группировка выдвинулась к месту нахождения обломков. Самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 м/с вертолет не может приземлиться в районе происшествия.