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Полиция проводит проверку в связи с угрозами учащимся одной из ростовских школ

Видео с обещаниями устроить расстрел подросток разместил в TikTok

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после появления в социальных сетях видео, на котором молодой человек высказывал угрозы совершения преступления в отношении учащихся одной из школ Ростова-на-Дону. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

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"В полицию поступило сообщение от жительницы Ростова-на-Дону. Гражданка сообщила, что в одной из социальных сетей размещено видео с угрозами в адрес ростовских школьников, - сообщил представитель регионального главка МВД. - Сотрудники полиции установили подростка, разместившего видео. В настоящее время по данному факту проводится проверка".

В пресс-службе добавили, что после сообщения жительницы Ростова-на-Дону полицейские незамедлительно прибыли в школу, опросили школьников и преподавательский состав.

Ранее местные сообщества с соцсетях сообщали, что ростовский подросток разместил в TikTok видео, где пообещал устроить расстрел в школе. Местом теракта сначала называлась школа № 97, позднее - лицей № 102.

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