Дело возбудили после аварии, лишившей воды свыше 33 тыс. жителей Россоши

ВОРОНЕЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии, из-за которой в городе Россоши под Воронежем почти пять суток оставались без водоснабжения половина жителей - свыше 33 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"По результатам доследственной проверки публикаций в СМИ о коммунальной аварии в городе Россошь Воронежской области, а также на основании материалов проверки, поступивших из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 22 августа в результате провала самотечного канализационного коллектора на улице Максима Горького в городе Россоши Воронежской области был остановлен городской водозабор, прекращена подача воды в 323 многоквартирных домах и на 21 социальный объект. Всего в городе проживают более 62 тыс. человек, без воды осталась почти половина от общего числа жителей.

"По предварительным данным, в результате действий должностных лиц органов местного самоуправления, располагавших объективными сведениями о нахождении канализационного коллектора в аварийном состоянии и не принявших своевременно должных мер по проведению его реконструкции либо капитального ремонта, произошла масштабная коммунальная авария, повлекшая существенное нарушение прав граждан на обеспечение водоснабжением, а также введение режима чрезвычайной ситуации в указанном населенном пункте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за отключения водоснабжения и канализации в Россоши без воды осталась половина жителей - более 33 тыс. человек, в городе объявили чрезвычайную ситуацию, подачу воды возобновили спустя почти пять суток. Для этого построили обводную систему канализации, которая временно заменила вышедшую из строя, и только после этого включили городской водозабор.