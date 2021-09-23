{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер еще один пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане

Таким образом, число жертв увеличилось до трех

МАХАЧКАЛА, 23 сентября./ТАСС/. Число погибших в результате пожара в гостинице дагестанского Хасавюрта увеличилось до трех. Об этом в среду ТАСС сообщили в Минздраве Дагестана.

На эту тему

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре в гостинице погибли два человека и шесть пострадали. Состояние одного из пострадавших при пожаре в гостинице в Дагестане оценивалось как тяжелое, мужчина получил ожоги 100% тела. Пациент находился в реанимации.

"В больнице Хасавюрта скончался третий пострадавший, у которого были ожоги 100% тела", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Теги
РоссияДагестан
Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Мордовии Меркушкину по делу о взятке и хищении
Арест продлили до 28 декабря
Читать полностью