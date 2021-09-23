Умер еще один пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 сентября./ТАСС/. Число погибших в результате пожара в гостинице дагестанского Хасавюрта увеличилось до трех. Об этом в среду ТАСС сообщили в Минздраве Дагестана.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре в гостинице погибли два человека и шесть пострадали. Состояние одного из пострадавших при пожаре в гостинице в Дагестане оценивалось как тяжелое, мужчина получил ожоги 100% тела. Пациент находился в реанимации.

"В больнице Хасавюрта скончался третий пострадавший, у которого были ожоги 100% тела", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").