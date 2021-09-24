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Двое последних остающихся на Эльбрусе альпинистов, предварительно, живы

Как сообщили в МЧС РФ, их спуск займет полтора часа

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Двое последних альпинистов из группы, обратившейся за помощью, которые пока остаются на Эльбрусе, по предварительной информации, живы, спасатели идут к ним на высоту около 5 200 м, сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

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"Предварительно, их двое, за ними пошли наши [спасатели]. Они просто идти не могут. Пока доложили, что живые, пока до них дойдут, не знаю. Они где-то на высоте 5 200 м - 5 250 м", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС РФ, их спуск займет полтора часа. "По состоянию на 01:10 мск спасатели дошли до двух пострадавших. Ориентировочное время спуска пострадавших до ратрака - 1,5 часа", - сказали в министерстве.

В ЭВПСО сообщили, что они находятся без сознания на склоне, их планируется спустить на ратраке. "Двое без сознания наверху, сейчас ратрак едет. Там один спасатель есть с ними", - сказал собеседник агентства.

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