Площадь лесных пожаров в РФ выросла более чем на 200 га за счет Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты лесопожарных служб тушат в пятницу возгорания на площади 1 736 га в четырех регионах России, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. За последние сутки общая площадь огня выросла более чем на 200 га.

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На утро четверга на территории РФ действовало 19 лесных пожаров на площади 1 505 га.

"За прошедшие сутки 23 сентября 2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 219 га. На 00:00 мск 24 сентября 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 17 лесных пожаров на площади 1 736 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самая обширная площадь лесов горит в Республике Саха (Якутия) - 1 336 га. Сильно выросла площадь горения в Хабаровском крае - с 7 га до 379 га. Незначительные площади лесных пожаров зафиксированы в Оренбургской и Свердловской областях.

На тушении задействовано 163 человека, 50 единиц техники, 13 воздушных судов на мониторинге и еще два на тушении. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах Российской Федерации. Действующих режимов ЧС нет.