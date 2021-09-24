Спасатели возобновили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели возобновили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Работы возобновлены. Сегодня будут работать на месте следователи, а спасатели - оказывать им помощь", - сказали в пресс-службе. Работы на месте сворачивали на ночь.

Самолет разбился в труднодоступной таежной местности в Большехехцирском заповеднике в районе горы Хребтовой, высота которой свыше 900 м. Обломки находятся на высоте. Их обнаружили с воздуха накануне. Сводная группа спасателей Амурского спасательного центра МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, краевых спасателей, сотрудников СУ СК России и других надзорных органов добиралась на место пешком. Всего группировка составляет более 40 человек.

22 сентября Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа, все погибли. Возбуждено уголовное дело.