{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавший в результате взрыва газа в Ростове-на-Дону мужчина госпитализирован

По данным МЧС, угрозы его жизни нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Медики забрали пожилого мужчину, пострадавшего 25 сентября в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире многоквартирного дома по улице Магнитогорской в Ростове-на-Дону, в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"По уточненной информации, пострадал мужчина 1959 года рождения, госпитализирован в БСМП города Ростова-на-Дону, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

25 сентября стало известно о взрыве в квартире на пятом этаже дома по улице Магнитогорской, 3/1. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, в результате которого повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения дома нет.

Теги
РоссияРостовская область
В Сочи из-за непогоды задержали два поезда и электричку
По данным источника ТАСС, обрыв контактной сети произошел в результате смерча
Читать полностью