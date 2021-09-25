Пострадавший в результате взрыва газа в Ростове-на-Дону мужчина госпитализирован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Медики забрали пожилого мужчину, пострадавшего 25 сентября в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире многоквартирного дома по улице Магнитогорской в Ростове-на-Дону, в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"По уточненной информации, пострадал мужчина 1959 года рождения, госпитализирован в БСМП города Ростова-на-Дону, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

25 сентября стало известно о взрыве в квартире на пятом этаже дома по улице Магнитогорской, 3/1. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, в результате которого повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения дома нет.