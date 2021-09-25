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Гибель альпинистов на Эльбрусе

Двоих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы

В реанимации не осталось никого

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Двоих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы, еще двоих перевели из реанимации, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

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"Из 11 человек двое выписаны, в реанимации уже никого нет. Там был гид из Карачаево-Черкесии и молодой человек с переломом кости голени, ему провели операцию и перевели в хирургическое отделение. Состояние всех пациентов, находящихся в Республиканской клинической больнице, стабильное с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

 

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РоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
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