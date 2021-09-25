НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Двоих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы, еще двоих перевели из реанимации, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Из 11 человек двое выписаны, в реанимации уже никого нет. Там был гид из Карачаево-Черкесии и молодой человек с переломом кости голени, ему провели операцию и перевели в хирургическое отделение. Состояние всех пациентов, находящихся в Республиканской клинической больнице, стабильное с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.