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Гибель альпинистов на Эльбрусе

Спасатели из-за непогоды перенесли спуск тел трех погибших на Эльбрусе

Работы планируется провести 26 сентября

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Спасатели планируют утром 26 сентября выйти за телами трех погибших на Эльбрусе, пока этого сделать не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

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"Перенесли [спуск тел] на завтра, предварительно, на 08:00. Сегодня не пойдут из-за непогоды", - сказал собеседник агентства, отметив, что в горах снег и сильные порывы ветра.

 

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РоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
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