В Кабардино-Балкарии планируют ужесточить требования к правилам восхождений на высокогорье

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии после ЧП с альпинистами на Эльбрусе намерены ужесточить требования к правилам восхождений в условиях высокогорья. Об этом после встречи с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сообщил на странице в Instagram глава республики Казбек Коков.

"В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Здесь же на базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", - говорится в сообщении.

Коков поблагодарил спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей.