В судоходной компании-владельце заявили, что при столкновении в Босфоре никто не пострадал

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пострадавших в результате столкновения российского 140-метрового сухогруза "Волжский-40" с турецким рыболовецким судном на выходе из пролива Босфор, которое произошло в субботу, нет. Угроза окружающей среде после инцидента отсутствует, сообщили ТАСС в судоходной компании "Волжское пароходство", которой принадлежит российское судно.

"Угрозы загрязнения окружающей среды нет. <…> Пострадавших нет", - сказали в компании.

Собеседница агентства уточнила, что столкновение произошло 25 сентября в районе 6:30 утра по местному времени. При выходе из пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Волжский-40" столкнулся с турецким рыболовецким судном.

"Судно следовало в балласте из порта Текирдаг в порт Азов под погрузку", - добавили в компании.

По словам собеседницы агентства, на борту находился экипаж из 12 человек. Все они - граждане России. "На данный момент судно находится на рейде Стамбула", - пояснила она.

Ранее ТАСС сообщал, что следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы. В субботу также произошел еще один инцидент с участием российского судна. Российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в субботу в проливе Босфор. В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место были направлены буксиры береговой охраны.