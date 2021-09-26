Криминалисты и специалисты МАК прибыли к месту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа криминалистов и специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли к месту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о крушении Ан-26 в Хабаровском крае

"На подготовленную спасателями в тайге площадку вертолетом была доставлена группа криминалистов и специалистов МАК. Также на воздушном судне находился дополнительный груз для обеспечения работы на месте группировки и полевого лагеря, запас воды и продовольствия", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, спасатели продолжают оказывать помощь следственным органам в проведении поисковых работ. Также они осуществляют разбор конструкций самолета и распиливают деревья.

Продолжает работу оперативный штаб, где ведется сбор и анализ поступающей информации, осуществляется координация действий сил средств. Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших.

Самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края 22 сентября. В 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На его борту находились шесть членов экипажа, все погибли. Расследуется уголовное дело.