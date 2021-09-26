В КБР спасатели МЧС выдвинулись для доставки тел погибших при восхождении на Эльбрус

МАХАЧКАЛА, 26 сентября./ТАСС/. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь на 24 сентября. Об этом сообщили на официальной странице Эльбрусского отряда в Instagram .

"Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября которые находятся на седле. Подъем осложняется порывистым ветром и низкой температурой", - говорится в сообщении. Уточняется, что задействовано 22 человека личного состава Эльбрусского отряда МЧС России.

Как сообщалось, число погибших альпинистов из группы, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе, увеличилось до пяти человек.