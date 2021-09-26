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СМИ: при сходе оползня на юго-западе Китая погибли два человека

По данным портала Sina, еще несколько человек пропали без вести

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести из-за схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Sina.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало об исчезновении более чем 10 жителей. ЧП произошло на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Причиной смещения грунта и горной породы, как уточняется, стали проливные дожди в этом регионе.

По данным местных правоохранительных органов, удалось спасти трех человек, поиски остальных продолжаются.

Спасатели обследуют участок, где сошел оползень. С целью обеспечения безопасности полиция перекрыла дороги, ведущие к месту происшествия.

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