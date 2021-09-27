Власти Якутии оценивают ущерб лесам от пожаров примерно в 1,6 млрд рублей

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в этом году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев на полях Северного форума по устойчивому развитию, который открылся в понедельник в Якутске.

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"На данный момент предварительный ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 1,6 млрд рублей. Подсчеты еще ведутся, о более точных цифрах можно будет говорить после завершения пожароопасного сезона", - сказал Николаев.

"Преобладавшие повышенные температуры, отсутствие осадков способствовали иссушению покрова земли, осушению водных объектов, в том числе на территориях, ранее не испытывавших дефицит влаги. Так, в 2021 году количество зарегистрированных лесных пожаров составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. Конечно, данная цифра после закрытия пожароопасного сезона будет уточнена путем верификации площадей наземным и авиационным способами, а также оконтуриванием гарей по снимкам высокого разрешения", - сказал Николаев.

Он уточнил, что в этом году в регионе потушили 535 лесных пожаров на площади 3 262 889,8 га. В прошлом году потушен 461 пожар на площади 144,8 тыс. га. "Как видите, в этом году площади выросли в 20 раз", - отметил глава республики.

Николаев добавил, что для борьбы с пожарами в республике было задействовано беспрецедентное количество сил и средств: с огнем боролись 25 727 человек, применялось 1 397 единиц тяжелой техники. В рамках межрегионального маневрирования лесопожарных формирований было привлечено 876 работников из 19 регионов России.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.