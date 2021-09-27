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После ДТП с тремя погибшими в Нижегородской области возбудили уголовное дело

Авария произошла 26 сентября, столкнулись легковой автомобиль и фура

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП с тремя погибшими, которое произошло в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По факту автоаварии по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом в составе тягача DAF. Погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

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РоссияНижегородская область
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