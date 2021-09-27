Задержанного в метро Москвы депутата от КПРФ Обухова отпустили

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции отпустили депутата от фракции КПРФ Сергея Обухова, задержанного ранее на станции метро "Партизанская" в Москве. Об этом журналистам сообщил сам парламентарий.

"В опорный пункт полиции в метро "Партизанская" поступил звонок, и полицейские заявили, что меня приказано отпустить", - сказал Обухов. По его словам, он был задержан по камерам видеосистемы распознавания лиц.

Ранее о задержании депутата ТАСС сообщил его адвокат Мухамед Биджев. Комментарием полиции агентство пока не располагает.