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Задержанного в метро Москвы депутата от КПРФ Обухова отпустили

По словам депутата, его задержали по камерам видеосистемы распознавания лиц

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции отпустили депутата от фракции КПРФ Сергея Обухова, задержанного ранее на станции метро "Партизанская" в Москве. Об этом журналистам сообщил сам парламентарий.

"В опорный пункт полиции в метро "Партизанская" поступил звонок, и полицейские заявили, что меня приказано отпустить", - сказал Обухов. По его словам, он был задержан по камерам видеосистемы распознавания лиц.

Ранее о задержании депутата ТАСС сообщил его адвокат Мухамед Биджев. Комментарием полиции агентство пока не располагает.

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