Водителя, посадившего ребенка за руль автомобиля в Москве, привлекли к ответственности

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля, который посадил за руль ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Водитель установлен и привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей"). Мужчина, допустивший правонарушение, признал свою вину", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчине грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что в интернете появилось видео, на котором водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в районе улицы Косыгина, держит на руках ребенка. В ГИБДД отметили, что данный поступок является проявлением халатного отношения к безопасности ребенка и окружающих.