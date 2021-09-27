Второй за сутки случай езды ребенка за рулем выявили в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции за сутки выявили второе видео, на котором ребенок сидит за рулем во время движения автомобиля по дороге в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

"Разбираемся с очередным случаем допуска ребенка к процессу управления автомобилем. Теперь на юго-западе столицы. В сети Интернет появилось видео, на котором водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в районе улицы Косыгина, держит на руках ребенка", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД отметили, что данный поступок является проявлением халатного отношения к безопасности ребенка и окружающих. "Изучаем видео, устанавливаем нарушителя", - подчеркнули в управлении.

Накануне днем в Госавтоинспекции также обнаружили видео с ребенком за рулем. В ходе проверки выяснилось, что инцидент произошел 25 сентября в 21:15 на 14-м км внешней стороны МКАД. Мужчина позволил ребенку управлять машиной Toyota. Сотрудники ГИБДД оштрафовал нарушителя на 3 тыс. рублей. Водитель признал свою вину.