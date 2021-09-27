Электричество восстановили на станции Ростокино Ярославского направления МЖД

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Станция Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) работает в штатном режиме, электричество восстановлено, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники восстановили электроснабжение станции. В настоящее время все оборудование, в том числе турникеты, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее произошло отключение электричества на станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), инцидент не повлиял на движение поездов.