{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электричество восстановили на станции Ростокино Ярославского направления МЖД

Инцидент не повлиял на движение поездов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Станция Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) работает в штатном режиме, электричество восстановлено, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники восстановили электроснабжение станции. В настоящее время все оборудование, в том числе турникеты, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее произошло отключение электричества на станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), инцидент не повлиял на движение поездов.

Теги
Россия
СМИ: около 40 человек застряли под землей на шахте в Канаде
Как долго люди находятся под землей, а также других подробностей случившегося пока не сообщается
Читать полностью