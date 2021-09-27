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Электричество отключилось на станции Ростокино Ярославского направления МЖД

На движение поездов Ярославского направления ситуация не повлияла

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отключение электричества произошло на станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), инцидент не повлиял на движение поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 15:50 на станции Ростокино Ярославского направления МЖД произошло отключение электроэнергии, в результате чего временно не работает насосное оборудование, в подземном переходе скопилась вода. Причины произошедшего устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на месте уже работает оперативная бригада железнодорожников. На движение поездов Ярославского направления ситуация не повлияла.

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