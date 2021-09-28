После гибели трех детей на пожаре под Самарой возбудили дело

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели трех детей на пожаре под Самарой. Об этом во вторник сообщило следственное управление СК РФ региона.

"По факту обнаружения тел троих малолетних детей без признаков жизни после тушения пожара возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

Как добавили в следственном управлении СК РФ региона, пожар могло вызвать замыкание электропроводки.

"По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание электропроводки", - говорится в распространенном сообщении.

По словам следствия, минувшей ночью после тушения пожара в квартире одного из многоквартирных жилых домов села Ольгино Самарской области обнаружили тела троих детей 2014, 2018 и 2021 годов рождения. Отцу и очевидцам произошедшего удалось спасти трех из шести несовершеннолетних.

Из дома эвакуировали 24 человека. В тушении пожара принимали участие 36 человек и 14 единиц техники.