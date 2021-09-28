В Ростовской области возбудили уголовное дело против четверых подпольных оружейников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении четверых жителей Ростовской области, восстанавливавших оружие времен Великой Отечественной войны в кустарных условиях. Об этом во вторник рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России ранее во вторник сообщил, что в 18 регионах России задержаны 48 подпольных оружейников, у которых изъято 149 единиц огнестрельного оружия.

"В Ростовской области выявлены две мастерские, специализировавшиеся на восстановлении боеспособности оружия времен Великой Отечественной войны. В отношении четверых граждан органами полиции возбуждено уголовное дело", - сказал представитель управления ФСБ России.

В пресс-службе добавили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки и пистолеты, шесть единиц оружия, изготовленного в кустарных условиях, один гранатомет, одно самодельное взрывное устройство, две гранаты, а также 1,2 кг взрывчатых веществ, 436 патронов различного калибра и 14 основных частей к огнестрельному оружию.

Ранее во вторник в ЦОС ФСБ России отмечали, что действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 года изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ. Они ужесточили уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения.