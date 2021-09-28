Суд отказал МВД в удовлетворении иска к одному из организаторов акции 23 января в Уфе

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Демский районный суд Уфы оставил без удовлетворения иск МВД к Ольге Комлевой о взыскании ущерба за проведение несогласованной акции в январе, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

В начале июля МВД Башкирии подало судебный иск к трем жителям республики за организацию несогласованной акции в Уфе 23 января. По данным ведомства, в обеспечении порядка было задействовано более 200 сотрудников, часть из которых привлекли в их выходной.

"Отказано в удовлетворении иска", - сообщается в картотеке дела на сайте суда.

В качестве третьих лиц по делу проходили МВД России и Минфин Башкирии. Сама Комлева написала в Facebook, что ведомство взыскивало с нее 1,1 млн рублей. Также она наряду с Лилией Чанышевой и Ильгамом Янбердиным является ответчиком по другому иску МВД республики, которое рассматривается в Кировской районном суде Уфы на сумму более 520 тыс. рублей.