Неосторожное обращение с оборудованием могло стать причиной взрыва в квартире на Кубани

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Неосторожное обращение с газовым оборудованием может являться предварительной причиной взрыва газовоздушной смеси в пристройке к одной из квартир в многоквартирном доме в поселке Новомихайловский в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в Instagram администрации района во вторник.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, во вторник взрыв газовоздушной смеси произошел, по предварительным данным, в пристройке к одной из квартир на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома в поселке Новомихайловский в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадал один человек. В результате были повреждены оконные проемы дома и сама пристройка, несущие конструкции дома не пострадали.

"К сожалению, есть пострадавшая. С ожогами она доставлена в больницу, где находится под наблюдением врачей. Причины ЧП устанавливаются. Возможно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием", - говорится в сообщении.

Ранее СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовали проведение проверок. По данным краевого следственного управления СК РФ, пострадала 93-летняя женщина, проживающая в данной квартире, угрозы ее жизни на данный момент нет.